Il Movimento 5 Stelle che sta “perdendo di vista un po’ la realtà”, il governo “piuttosto scadente”. E un futuro in politica non escluso: “Vedremo dopo settembre”. Alessandro Di Battista, ospite a Zona bianca su Rete 4, risponde a tutto tondo sull’attualità politica, sul M5s di Giuseppe Conte e sulle sue scelte nei prossimi mesi. “Credo che il Movimento stia perdendo di vista un po’ la realtà, così come tutte le forze politiche che stanno sostenendo questo governo, per me piuttosto scadente”, dice.

“Io ho amici che stanno chiudendo le loro attività e non noto più – attacca l’ex deputato che ha abbandonato i Cinque Stelle – che il Movimento stia combattendo come un tempo a sostegno soprattutto della classe media e a sostegno delle persone che vivono maggiormente in difficoltà”. E sul futuro dei pentastellati aggiunge: “Ce l’ho messa tutta per fargli capire che la linea che si doveva seguire era un’altra. Io ho lasciato il Movimento 5 Stelle perché non mi ritrovavo più”.

Per quanto riguarda il suo rientro sulla scena della politica attiva, l’ex deputato M5s non chiude le porte: “Non lo so, io fino a fine settembre porto avanti le mie cose personali, sono anche battaglie politiche che ho scelto anche rinunciando a poltrone importanti. Il futuro vedremo. A fine settembre farò le mie valutazioni e deciderò. Non sono tenuto a fare politica per tutta la vita”, spiega di non aver “mai escluso” un ritorno. “Io quello che escludo è che baratterò le mie idee per poltrone o incarichi importanti, quelle non le baratterò mai, mai”.

Interpellato sulla guida dei Cinque Stelle da parte dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Di Battista dice: “Gli faccio un in bocca al lupo. Io con Conte ho un rapporto molto leale e schietto, è una persona che stimo e, che dire, io ho deciso di aderire al Movimento 5 Stelle in virtù di una differenza con le altre forze politiche, in virtù di una diversa visione, regole diverse, anche etiche e una lotta alla politica professionista. Detto questo, parlate con una persona che non si è ricandidata”.