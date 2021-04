Scrupolose le misure sanitarie all’aeroporto di Fiumicino per i 214 passeggeri arrivati con il Boeing 787 dell’Air India. Le valigie dei viaggiatori sono state sanificate all’esterno, dopo che i passeggeri sono sbarcati nella sala dedicata del Terminal 5 intorno alle 22 e sottoposti a tampone. La sanificazione si è resa necessaria per ridurre la possibilità di diffusione della variante del virus scoperta in India.