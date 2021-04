“L’alleanza con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma? I rapporti con il Pd sono sperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile. Sarebbe un peccato se rispetto alle amministrative non si riuscissero a concordare alcuni passaggi insieme”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte intervenendo in collegamento al festival del Lavoro. Tra i vari punti, Conte ha affrontato la questione delle alleanze e della scelta dei candidati in vista delle prossime elezioni locali. Oltre a Roma, nei prossimi mesi andranno al voto Milano e Bologna. “I tempi – ha specificato – non sono maturi per una alleanza a tutto tondo, ma alla nostra intelligenza, di M5s e Pd, sarà rimessa la possibilità di coordinare gli sforzi per offrire a tutte le città buone amministrazioni, perché i cittadini chiedono questo”