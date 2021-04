Natalia Paragoni si è lasciata andare ad una confessione decisamente intima su Instagram. La showgirl ha infatti rivelato di star pagando le conseguenze di un weekend di folle passione con il fidanzato Andrea Zelletta, tanto da dover correre in farmacia ad acquistare dei cerotti caldi per cercare di alleviare le tensioni muscolari causate dal “troppo sesso“. “Se devo dire proprio la verità è che Andreuccio si è dato proprio da fare in questi due giorni – ha rivelato Natalia -. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare, ma ci siamo rilassati di più e il sesso non è mancato“.

“Mi sa che ho fatto qualche movimento strano e così è uscito questo dolore muscolare”, ha proseguito dicendo di sentirsi “incriccata”. “Andreuccio è colpa tua. No, dai, facciamo che la colpa è 50/50. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico. Se vuole ve li dirà Andrea”, ha concluso ridendo. E, neanche a dirlo, sui social Zelletta è subito stato ribattezzato ironicamente “lo stallone di Taranto”.