Ilary Blasi, in queste settimane impegnata con l’Isola dei Famosi e divenuta negli ultimi anni un volto di riferimento di Canale 5, spegne oggi 40 candeline. Gli auguri più belli, quelli del marito Francesco Totti, sono arrivati via social, con una foto pubblicata su Instagram e una breve ma romantica didascalia: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme, ora sei arrivata a 40. Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita.. insieme! Auguri amore mio“. Ai suoi si sono aggiunti – sui social – non solo quelli dei figli Christian e Chanel: “Auguri mamma, ti amiamo”, ma anche quelli di molti volti noti: da Laura Pausini a Noemi passando per Giorgio Panariello e Achille Lauro.

“Il tempo scorre velocemente e me ne rendo conto quando i miei figli compiono gli anni. I primi due sono ormai praticamente inesistenti, per fortuna c’è la piccoletta (Isabel, 5 anni, ndr). Anche perché Christian pure pure.. gli piace parlare con noi, è presente in casa ma Chanel vive in camera sua, praticamente ci paga l’affitto”, aveva dichiarato con ironia in un’intervista a Verissimo del 13 marzo. Poi aveva concluso: “Ho fatto un bilancio, se mi guardo indietro ho riempito la mia vita di quello che volevo per cui mi ritengo orgogliosa e soddisfatta”.

Dal primo spot all’età di 3 anni accanto a Mariangela Melato fino alla conduzione dei reality show passando per il Festival di Sanremo (accanto, appunto, a Giorgio Panariello) e Le Iene, Ilary Blasi negli anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo nella televisione italiana. Che piaccia o meno, il suo modo di condurre frizzante, schietto, a volte anche cinico è assolutamente riconoscibile.