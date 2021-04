Massimo Giletti lascia La7 per tornare a Viale Mazzini, direzione Rai2? La notizia ha iniziato a circolare da qualche giorno, il conduttore di “Non è l’Arena” sarebbe pronto per un nuovo impegno sulla rete diretta da Ludovico Di Meo: “Mai come in questi momenti infatti il giornalista piemontese pare ad un passo (o poco più) dal suo ritorno fra le braccia di mamma Rai”, si legge sul sito Tvblog.

Giletti potrebbe occupare il giovedì sera con un talk show, una serata storica che ora è alle prese con il flop di ascolti di “Anni 20”, il programma condotto da Francesca Parisella con Alessandro Giuli, fermo addirittura sotto il 2% di share. Esperimento fallito e destinato alla chiusura, come accaduto in passato a molti altri, in una fascia che dopo l’uscita di Michele Santoro ha sempre faticato dal punto di vista dei contenuti e ancora di più sul fronte auditel.

Da qui l’idea Giletti, con un peso e una forza mediatica differente, con maggiori chance da giocarsi. Fonti Rai a FqMagazine confermano l’indiscrezione, spiegando che l’argomento Giletti è sul tavolo. Se ne è parlato, se ne parla, l’ipotesi è considerare realistica e in piedi. Attenzione però a correre troppo: siamo lontani da accordi o trattative avanzate. L’interesse c’è ma la Rai, che Giletti conosce bene, è un mondo parte. E in questo momento è un mondo destinato a cambiare, tra due mesi il duo Salini-Foa saluterà l’azienda di Viale Mazzini e il telemercato, che pure stuzzica, non può non tenere conto della precarietà dell’attuale governance.

Al momento il giornalista è un collaboratore di La7, anche se il contratto è in scadenza a fine stagione. Con la volontà di un rinnovo da parte del patron Urbano Cairo, verrebbe da dire. Le voci si sono rincorse negli anni diverse volte ma alla fine il giornalista ha continuato a lavorare a La7. “Non è l’Arena” domenica scorsa, occupandosi del caso Ciro Grillo, ha ottenuto una media superiore al 10% di share con picchi del 15%, in un sorprendente testa a testa con “Che tempo che fa” in onda su Rai3. Giletti ha debuttato in Rai a Mixer con Giovanni Minoli, ha condotto numerosi programmi di intrattenimento e informazione occupando fasce differenti e prestigiose, compreso il sabato sera di Rai1. Il direttore generale della Rai Mario Orfeo decise di chiudere “L’Arena”, programma della domenica pomeriggio che otteneva ascolti record. Giletti sbarcherà su Rai2? L’ipotesi c’è ma per le certezze servirà molto di più.