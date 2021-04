Questa volta a I Soliti Ignoti è accaduto davvero l’inverosimile. Sul finire della puntata andata in onda ieri martedì 27 aprile e con Monica Leoffredi in gara per beneficenza, Amadeus ha fatto accomodare il parente misterioso, Silvia, 54 anni. Arrivata alla fine con 25.200 euro in palio, Monica Leoffredi ha dovuto decidere se la signora fosse la madre della ragazza (ignoto numero 8) o del ragazzo (ignoto numero 7), optando per la prima.

“Chiediamo al parente misterioso di questa sera Silvia se è lei la mamma dell’ignoto numero 8”, ha detto il conduttore. “Sì, sono io“, ha risposto la signora. Entrambi gli ignoti senza parole. Amadeus subito: “Ma di chi? Signora suo figlio non è l’ignoto numero 7? Si è confusa“. In sottofondo si è sentito anche il notaio: “Signora è il 7”. “Ah.. no perché pensavo che lei..”, ha cominciato a balbettare la signora. “Si avvicini all’ignoto numero 8, le presento suo figlio. Si assomigliano talmente poco che non lo ha neanche riconosciuto“, ha cercato di ironizzare Amadeus.

Ma attenzione, non è la prima volta che accade una cosa simile. Dobbiamo tornare infatti indietro di 4 anni e precisamente al 22 novembre 2017 quando il parente misterioso sbagliò e non riconobbe la nipote. Anche in quel caso la reazione fu epica, anzi forse ancora di più vista l’enfasi che il signore ci mise nel dire: “Sì, sono io lo zio”. La particolarità incredibile è che in entrambi i casi il palinsesto di Rai 1 prevedeva a seguire una puntata del Commissario Montalbano.