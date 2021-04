Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone vendono, dopo 25 anni, la loro bellissima villa di Capri. Si tratta di un immobile extralusso che affaccia sia sulla baia di Napoli che sul golfo di Salerno. 250 mq di meraviglia, all’interno de “I quattro venti”, una delle dimore storiche che hanno contribuito al mito dell’isola azzurra.

La casa, in vendita esclusiva con Lionard Luxury Real Estate di Firenze, è stata progettata e fatta costruire alle pendici del monte Solaro tra il 1900 e il 1903 dal pittore e poeta simbolista statunitense Elihu Vedder, così come si legge nel sito stesso dell’agenzia immobiliare. La villa è suddivisa in due piani, con 3 camere e 4 bagni ed è circondata da un grande giardino con alberi di agrumi e olivi e, come se non bastasse, proprio accanto vi è una dependance utilizzata come zona Spa con terrazze panoramiche.

“È un momento particolarmente favorevole per il mercato degli immobili di pregio in Italia, le ville al mare si confermano un asset tra i più richiesti e ambiti, soprattutto in location esclusive come Capri”, scrive l’Ansa riportando le parole di Dimitri Corti amministratore delegato di Lionard Luxury Real Estate. Il prezzo? La trattativa è riservata.

(Foto: agenzia Lionard Luxury Real Estate)