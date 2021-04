Alex Belli era atteso tra gli ospiti della puntata del 25 aprile di Domenica Live, ma non si è presentato in studio: “Avremmo dovuto avere ospite qui Alex Belli. Avevamo già organizzato tutto ma Alex non risponde al telefono da stamattina, così come non risponde la sua fidanzata Delia. Siamo preoccupati perché lui è sempre puntuale e preciso”, ha dichiarato Barbara D’Urso in diretta. Poi ha aggiunto: “Sono tornati da settimane dalle Maldive, ora sono in Italia ma non rispondono. Non sto scherzando”. Terminato il talk al quale l’attore e modello emiliano avrebbe dovuto prendere parte, la conduttrice ha concluso: “Ancora non abbiamo notizie di Alex Belli? Sono preoccupata“.

Intanto, tra la giornata di ieri e quella di oggi, la coppia sta pubblicando Instagram story in cui si godono il nuovo arrivato in casa: un dolcissimo cagnolino. Cosa sarà accaduto? Perché Alex Belli non ha partecipato all’ultimo al talk di Canale 5?