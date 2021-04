Tra gli ospiti di Domenica In nella puntata di ieri 25 aprile anche Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha ripercorso la propria vita e, giunti al “capitolo Flavio Briatore”, Mara Venier ha fatto una rivelazione inaspettata: “Stamattina ho parlato con Flavio, sai… prima ho tastato un po’ il terreno. Posso dire la mia sensazione? Lui è ancora molto innamorato di te. Scusa Flavio, ma lo devo dire. Percepisci proprio l’amore”.

L’ex gieffina, allora, ha replicato: “Siamo una coppia anomala, è come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene. Credo che la gente ormai non capisca più nulla, prima mi interessava il giudizio degli altri, ora non più”. Elisabetta Gregoraci ha concluso la sua esperienza al Grande Fratello su Canale 5 e forse, complice l’esposizione mediatica, i suoi ammiratori sono aumentati: “Non fare Santa Maria Goretti! Hai tanti corteggiatori”, ha infatti scherzato la conduttrice. “Arrivano tante rose rosse, non so più dove metterle ma io sono esigente e all’antica. Aspetto il grande amore che mi travolga”, la risposta della showgirl. Ci saranno speranze per un ritorno di fiamma proprio con Briatore?