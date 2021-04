Fuoriprogramma nell’ultima puntata di Da noi a ruota libera, in onda domenica 25 aprile su Rai 1. Tra gli ospiti c’era Carlo Conti che, ad un certo punto, si è alzato e ha lasciato lo studio, infastidito da una dichiarazione della padrona di casa, Francesca Fialdini. È successo nel corso dell’intervista: stava procedendo liscia in un botta e risposta affiatato e divertente quando la conduttrice gli ha chiesto della sua squadra preferita, la Fiorentina. Al che, Carlo Conti le ha chiesto quale fosse la sua e lei: “Me l’hai chiesto? Sempre Juve!”. Al che il conduttore, con fare teatrale, ha preso e ha lasciato lo studio, mentre Fialdini cercava di richiamarlo. Un siparietto ironico e collaudato che è culminato con il rientro di Carlo Conti tra le risate generali.