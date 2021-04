Nella puntata di Domenica Live andata in onda ieri 25 aprile, Wilma Goich ha raccontato il dolore per la morte della figlia Susanna nata dal matrimonio con Edoardo Vianello. “Le hanno diagnosticato un tumore, è successo tutto in un mese. Una persona sorridente, piena di vita”, ha raccontato a un anno di distanza dalla tragedia. Poi ha spiegato: “A un certo punto ha detto ‘Ho lo sciatica’. E non era sciatica. L’abbiamo ricoverata e dopo una settimana non c’era più. Così improvvisamente. Le hanno diagnosticato il tumore al polmone. Il dottore appena ha visto la tac ha detto ‘3-4 mesi di vita’. Edoardo lo sapeva. Io no e neanche lei”.

Ora il nipote, 23 anni, vive con lei: “Era andato a vivere con degli amici e ora è in casa con me. In questo momento sta ancora soffrendo moltissimo ma non voglio essere egoista. Lui deve vivere da solo, con la sua compagna.” A sostenerla in questo momento, c’è anche Edoardo Vianello. “Ci vediamo al cimitero, parliamo davanti alla tomba di Susanna, come se lei fosse lì. L’unica cosa che non riesco a fare ora è cantare”, ha detto a Barbara D’Urso. “Ti senti in colpa?”, le ha chiesto la conduttrice. “Sì”, ha risposto senza pensarci troppo Wilma Goich.

Poi ha concluso: “Mia figlia alla fine non riusciva a usare il telefono, tre giorni prima che mancasse mi ha mandato un messaggio vocale. L’ho conservato. Ogni tanto lo sento e piango. Lei mi aspettava, sono sempre stata la sua forza ma lei non sa che era la mia. Mi dicono: ‘Metabolizza il lutto’. Ma come si fa? Non si può. Certo, la vita va avanti, ho mio nipote ma ormai sopravvivo”.