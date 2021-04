La sesta puntata di “Amici di Maria De Filippi” è stata ricca di sorprese e colpi di scena. L’appuntamento di sabato sera è stato visto da 5.831.000 spettatori pari al 27.9% di share. La gag iniziale ha visto protagonisti Rudy Zerbi e Arisa in un improbabile ‘guanto di sfida’. Zerbi avrebbe voluto ballare la sensuale “Lambada”, tormentone mondiale del 1989, proprio con l’avversaria, dopo la dimostrazione dei ballerini Umberto Gaudino e Francesca Tocca. La cantante visibilmente imbarazzata, dopo molte insistenze anche da parte della Cuccarini, ha accettato però puntando il dito: “Ha chiesto di fare la lambada solo per vedere ballare questa splendida ragazza per cui sbava (Francesca, ndr)”. Ma era tutto uno scherzo.

Piccolo incidente fuori programma per Alessandro Cavallo che durante la coreografia di “When a man loves a woman” ha involontariamente rotto una sedia. La scena è poi diventata virale sui social. Anche il cantante Tancredi ha avuto un piccolo intoppo con “I Love Rock ‘n’ Roll”. Si è interrotto per l’emozione e poi è ripartito. Riflettori puntati sul cantante perché sulle note di “Figli delle stelle” ha inserito dei versi dedicati ai genitori che non sono passati inosservati: “Sono figlio di mio padre e delle mie scelte. Sono figlio di mia madre e delle sue scelte”. Maria De Filippi al termine della performance, senza entrare nel particolare, ha chiesto quanto fossero importanti per lui quelle parole ma il diretto interessato ha preferito rimanere in silenzio. Il padre del cantante è Alberto Cantù Rajnoldi, da 25 anni direttore creativo del brand Giorgio Armani, la madre Angela invece è una pittrice.

Si restringe sempre di più la rosa dei possibili finalisti e se Samuele per la danza sembra in affanno a causa di una certa ripetitività delle sue coreografie, il collega Alessandra sembra voler conquistare il podio puntata dopo puntata. Sangiovanni vince quasi tutte le sfide mentre Deddy in ballottaggio diverse volte sembra inespugnabile. In mezzo c’è Aka7even. Partita aperta.