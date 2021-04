Durante la puntata de La vita in diretta andata in onda su Rai 1 ieri 21 aprile, tra gli ospiti di Alberto Matano c’è stata anche Barbara Alberti. La nota scrittrice 78enne quando il conduttore le ha chiesto se si fosse vaccinata, ha risposto: “Sì, prima di entrare ho chiesto a un signore ‘fa male?‘ e lui mi ha risposto ‘no, è come farsi una canna‘”. Gelo in studio.

Barbara Alberti ha poi spiegato di aver atteso molto questo momento e che, nonostante lei sia molto paurosa, tutto è andato per il meglio. “Quando sono arrivata all’Eastman (presidio dell’Ospedale Umberto I di Roma, ndr) sembrava la Svizzera. Tutte queste signorine vestite di bianco, i medici bravissimi che hanno spiegato tutto. Il vaccino è un atto apotropaico, è come un battesimo“, ha commentato entusiasta. Infine ha aggiunto: “I miei figli mi hanno detto: ‘prendiamo il taxi?’ e io ‘no, a piedi’ e ci siamo fatti un’ora di marcia”.