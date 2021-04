Quando il principe Filippo si trovava in ospedale, il figlio Andrea ha regalato alla mamma, la Regina Elisabetta, due cuccioli, uno di dorgi e uno di corgi, per aiutarla ad affrontare il dolore. Secondo gli esperti di “faccende reali” Andrea avrebbe comprato i cuccioli anche per riabilitarsi agli occhi della madre, dopo essere stato coinvolto nello scandalo Epstein. Sua Maestà ha chiamato il dorgi Fergus, in onore di uno zio materno, Fergus Bowes-Lyon, morto durante la Prima Guerra mondiale. Il corgi si chiama invece Muick, come un lago di Barmoral. Secondo una fonte del Sun, la Regina non pensava di prendere altri cani perché si sente troppo anziana e, dopo la morte del suo dorgi Vulcan, aveva detto basta. Ma Andrea le ha regalato i cuccioli. L’amore della Regina per i cani è antico: il primo corgi le fu regalato dal padre per i suoi 18 anni. Oggi festeggia i suoi 95 anni, un compleanno triste. Forse il più triste. Magari i “nuovi arrivati” la tireranno su.