Raimondo Todaro, uno degli storici ballerini di Milly Carlucci, è di nuovo ad un passo da Francesca Tocca, la sua ex moglie. Il motivo? Ha partecipato al daytime di Amici per giudicare una gara interna tra gli allievi di ballo. Lì lavora anche Francesca, ballerina professionista e ieri era presente anche la loro bimba Jasmine, come documentato dallo stesso Raimondo su Instagram. Tanto è bastato a riaccendere il gossip.

A svelare qualche retroscena in più è stata la rivista DiPiù Tv, secondo cui ci sarebbe un motivo sentimentale dietro all’esordio di Todaro nel talent di Maria De Filippi. “Ci siamo lasciati di comune accordo. Siamo separati, ma continuiamo a essere uniti. All’epoca sbagliammo, Francesca e io, a non dire che ci eravamo lasciati già da tempo. Abbiamo dato modo alle malelingue di sparlare”, ha confessato. Il ballerino catanese inoltre ha piacevolmente raccontato della propria esperienza ad Amici, chiarendo che non sa se tornerà nuovamente o meno: secondo la rivista potrebbe tornare in futuro. Insomma, cosa accadrà? Con Francesca sono solo “amici”?