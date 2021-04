“Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice. C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business“, così Diletta Leotta ha commentato le voci di crisi nella storia d’amore con l’attore turco Can Yaman a Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro d’oro all’uscita di S. Siro. La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è stata accompagnata fin dall’inizio da molti sospetti. “È tutto finto”, hanno assicurato utenti e addetti ai lavori nonostante le numerose paparazzate, alcune posate, e foto social di rito. La storia che occupa le pagine dei settimanali di gossip è stata data come “in crisi” ma la conduttrice di Dazn nega. Ah, le soap opera…