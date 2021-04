Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 19 aprile, Andrea Cerioli è stato protagonista di un momento molto toccante. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti condiviso con il pubblico il dolore per la perdita della madre: “Ho perso mia mamma quando io avevo 25 anni e mia sorella Giada 35”, ha esordito nella clip mandata in onda dalla conduttrice Ilary Blasi. “La mia mamma è stata tutto nella mia vita, il problema è che quando viene a mancare una mamma non ti rendi conto di quello che lascia, del vuoto. Mia mamma era una donna bellissima e mi dispiace perché secondo me aveva ancora tanto ad insegnarmi. Si è fatta amare, è stata una grande mamma. Fino all’ultimo”, ha detto commosso.

A lei ha deciso di dedicare uno di numerosissimi tatuaggi che ha sul proprio corpo, questo precisamente si trova nella parte interna sull’avambraccio destro e raffigura il volto di una donna fuso con il viso di una tigre. Per farlo, si è ispirato a una foto della mamma da giovane e l’ha fatta riprodurre al suo tatuatore di fiducia, sottolineando così sia il suo ricordo sia la forza che la caratterizzava.