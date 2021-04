Sono stati persi i contatti con il sottomarino KRI Nanggala 402, a bordo del quale ci sono 53 persone. La scomparsa è avvenuta a circa 95 chilometri a nord di Bali e il ministero della Difesa indonesiano ha fatto sapere che al largo delle coste dell’isola è stata avvistata una fuoriuscita di petrolio. Il comandante militare Hadi Tjahjanto ha riferito che il sottomarino stava partecipando a un’esercitazione di lancio di missili che avrebbe dovuto svolgersi giovedì. La Marina ha schierato navi per pattugliare la zona e ha chiesto aiuto a Singapore e Australia, che dispongono di navi di soccorso sottomarino.

Secondo i resoconti dei media locali, la Marina ritiene che la nave – di costruzione tedesca e in servizio dall’inizio degli anni ’80 – sia affondata in una depressione a una profondità di 700 metri. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. L’Indonesia ha attualmente una flotta di cinque sottomarini e prevede di metterne in funzione almeno otto entro il 2024. Il Paese ha dovuto affrontare crescenti sfide alle sue rivendicazioni marittime negli ultimi anni, inclusi numerosi incidenti che hanno coinvolto navi cinesi vicino alle isole di Natuna.