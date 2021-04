“A volte mi sveglio al mattino e penso che tutto quello che è successo il 6 novembre non sia mai successo. Non riesco ad immaginare che non c’è, abbiamo fatto un miliardo di cose insieme. La nostra vita, per più di 40 anni, l’abbiamo condivisa tra un battere e un levare”. Le parole, commoventi, sono di Red Canzian che è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su RaiUno. “Un dolore inspiegabile”, che Red ci tiene a dire è straziante per la moglie, Tiziana Giardoni. Canzian ha poi categoricamente escluso ogni qualsiasi forma di reunion: “Finché c’era Stefano poteva avere un senso tornare a suonare insieme, ma ora che non c’è Stefano non ha più senso. È finita, ma soprattutto per una forma di rispetto e di lealtà di un progetto costruito e cresciuto insieme come un figlio. Non c’è più quella storia con la batteria di Stefano, dobbiamo ammetterlo”.