Il principe Harry ha assunto il ruolo di “Chief Impact Officer” nella start up BetterUp Inc. che si occupa di salute mentale e ha base a San Francisco. Il Daily Mail, che riprende a sua volta i sito di news giapponese SoraNews24, fa notare come proprio il nome della qualifica aziendale del Principe abbia generato un’ondata di meme e risate in Giappone. Il motivo? L’acronimo “CHIMPO” è un modo per dire “pene”. “Immaginate appena arriva a in Giappone se si presenta come “Chimpo“, scrive qualcuno. “Non importa quanti anni tu abbia, la parola “CHIMPO” fa sempre ridere“, scrivono ancora. Scherzi a parte, ed è proprio il caso di dirlo, il principe Harry ha assunto questo ruolo a marzo, come si vede anche nel sito della società: non è chiaro se percepirà un salario, più probabilmente ha avuto quote della BetterUp Inc. Sempre il Daily Mail rammenta che si tratta di una delle tante operazioni fatte dai Sussex per creare un business: dai podcast e programmi per Netflix e Spotify a Meghan che ha investito in una fattoria che produce latte bio. Lo scopo di Harry è nobile, perché nel suo annuncio, quando è entrato a far parte della BetterUp, ha detto di voler aumentare il dibattito sulle malattie mentali, creare comunità che possano essere di supporto per chi ne soffre. Harry, che ha parlato pubblicamente dei suoi problemi di salute mentale e del bisogno di seguire un percorso di cura per superare la morte di Diana, ha assicurato di avere usato la app di BetterUp come “coach” per diversi mesi. La posizione che Harry ricopre nella società è molto diffusa nelle organizzazioni benefiche.