Sembrava tanto tranquillo e invece il cromatologo Ubaldo Lanzo sta tirando fuori gli artigli sull’Isola dei Famosi, ma deve fare attenzione a non esagerare. Come accaduto nella puntata di ieri lunedì 19 aprile, quando il naufrago ha aggredito Vera Gemma dicendole: “Apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca**o di nessuno“.

Ilary Blasi prima si è fatta una risata ma poi lo ha richiamato: “I termini.. abbiamo appena iniziato”. Ma Ubaldo non ne ha voluto sapere e ha cominciato a urlare: “Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta! Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Non devi parlare di me, non fare tanto la santarellina”. A quel punto è intervenuto Massimiliano Rosolino: “Piano piano Ubaldo, un po’ meno aggressivo, calma”. Successivamente il naufrago si è più volte scusato per i modi utilizzati: “Mi dispiace, chiedo scusa”.