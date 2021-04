L’Israele torna, lentamente, alla normalità grazie all’intensa campagna di vaccinazione. A Tel Aviv e nel resto del Paese, infatti, è stato tolto l’obbligo di mascherina all’aperto per la prima volta da un anno. Così bar, ristoranti, spiagge e aree verdi si sono immediatamente riempiti. In Israele, secondo gli ultimi dati, oltre il 54% della popolazione ha ricevuto il vaccino anti-Covid. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione resta però per i locali al chiuso.