Secondo il Daily Mail non ci sono dubbi. La Regina Elisabetta, sola nel saluto al suo amato principe Filippo, ha tenuto per tutto il tempo una foto con sé. Una foto con lui, giovani, felici, mentre si trovavano a Malta. Un posto speciale per la coppia: non solo ci hanno vissuto due anni, dal 1949 al 1951, ma ci sono tornati più volte, anche per festeggiare il loro sessantesimo anniversario di nozze. La Regina ha portato con sé anche un fazzoletto da taschino, uno dei vezzi più amati dal Principe che mai lo faceva mancare nei suoi abiti di taglio sartoriale. Da sola, per protocollo, ha dovuto salutare il compagno di una vita e la sua immagine mentre entra nella cappella di St.George ha fatto il giro del mondo ed è negli occhi dei britannici. Che piangono Filippo e sono più che mai vicini alla loro Regina.