I fratelli si sono parlati. Anzi, hanno fatto un pezzo di strada insieme verso Windsor dalla cappella di St.George, loro due e Kate, ripresi dalle telecamere di mezzo mondo. William e Harry. I grandi esperti della famiglia reale, quelli che hanno sempre la loro teoria da esporre ai tabloid britannici, giurano che tra i due abbia regnato il silenzio dopo l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey. “Solo una gelida telefonata”. Vero? Probabilmente vicino al vero. Impossibile, però, arrivare fino alle stanze reali così come impossibile sapere se l’incontro dopo il funerale del nonno Filippo di Edimburgo, ieri 17 aprile, sia stato dettato dalla voglia di riconciliazione o da quella di zittire i pettegolezzi. Fatto sta che i tre erano insieme. Con Kate. Come ai vecchi tempi, quando la moglie di William e il fratello di lui avevano un bellissimo rapporto. Kate Middleton con la collana che Lady Diana indosso nel 1982 a un ricevimento di Stato in Olanda. Un gioiello della Regina Elisabetta. A volerci leggere un messaggio per Meghan, è forte e chiaro. La duchessa ha fatto sapere di aver seguito tutto davanti alla tv, e allora avrà visto pure lei la scena, così bella e desiderata da mezzo mondo. Ne sarà stata felice? Gli sceneggiatori di The Crown stiano attenti, la realtà è più avvincente della serie tv.