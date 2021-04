Enzo Miccio, il noto weeding planner, è apertamente schierato per l’approvazione della legge contro l’omotransfobia. Il senatore leghista Pillon no. Ora, i due si somigliano molto fisicamente tanto che Simone Pillon ha deciso di fare un collage su Facebook con 4 foto: tre sue, con sulla mano scritto “no ddl Zan” e la quarta del wedding planner, con scritto “Ddl Zan”. Ha commentato il tutto con un “Vedo Enzo Miccio un po’ confuso“. La verità però è che il volto televisivo, più che confuso, ha risposto arrabbiato: “Sono tutt’altro che confuso, la pregherei di evitare questa inutile e ridicola pantomima e di non usare il mio nome e la mia immagine!”. Ed ecco che Pillon ha replicato: “Gentile sig. Enzo Micci0, dica ai suoi fan di fare altrettanto con me, col mio nome e con la mia immagine, visto che sono mesi se non anni che vengo continuamente preso di mira. PS. pensavo fosse più autoironico. Provi a sorridere, come faccio io in questi casi. Buona serata”. Poco dopo ha aggiunto: “Non l’ha presa bene… Però è strano. I comici, i cantanti e gli attori possono fare politica, ma i politici non possono neanche fare una battuta“.