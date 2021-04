un vaccinato su quattro in Sardegna risulta appartenente alla categoria “Altro”, molti over 80 e persone ultra-fragili attendono ancora la prima dose alla quale avrebbero diritto da un paio di mesi. È in questo contesto di campagna vaccinale a rilento, che dal poliambulatorio di Oristano è stata aperta l’inchiesta ‘Saltafila’, con alcune liste ancora da controllare ma con già oltre 50 furbetti che, secondo la Procura di Oristano, hanno ottenuto le due dosi grazie a medici e infermieri che gestivano le liste. Mentrerisulta appartenente alla, molti over 80 e persone ultra-fragili attendono ancora la prima dose alla quale avrebbero diritto da un paio di mesi. È in questo contesto di campagna vaccinale a rilento, che dal poliambulatorio di Oristano è stata aperta l’inchiesta ‘’, con alcune liste ancora da controllare ma con già oltreche, secondo la Procura di

In questi giorni 16 avvisi di garanzia hanno raggiunto operatori sanitari accusati di abuso d’ufficio e peculato per aver favorito non solo parenti e amici come era emerso dalle prime indiscrezioni, ma anche una serie di personaggi in vista nella provincia di Oristano, tra i quali alcune persone ai vertici di istituzioni e forze dell’ordine, che avrebbero fatto inserire se stessi e altri parenti non aventi diritto nelle liste prioritarie già a partire da gennaio-febbraio. “Le persone venivano prenotate dal giorno precedente e le dosi venivano somministrate a inizio giornata insieme a quelle di aventi diritto – spiega a ilfattoquotidiano.it il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso – per questo non si può neanche ipotizzare si trattasse di ‘dosi che altrimenti sarebbero state buttate’ a fine giornata”.

Secondo l’inchiesta, oltre alla pretesa di fare vaccinare familiari giovani (“anche 18-20enni in perfetto stato di salute”), alcuni elementi che avrebbero avuto diritto al vaccino nelle liste dedicate alle forze dell’ordine, hanno preferito “imbucarsi” tra gli ultra-fragili per poter scegliere il vaccino Pfizer in quel periodo riservato agli over-80 e non usufruire dell’AstraZeneca che gli sarebbe spettato.

Sono questi dettagli, assieme a una lettera-sfogo del presidente dell’ordine dei farmacisti, nella quale il professionista strigliava i colleghi che, avendo infilato amici e parenti nelle liste come ‘dipendenti della farmacia’ hanno fatto mancare le dosi ad altri aventi diritto, ad aver convinto la Procura a portare avanti l’inchiesta. “Per usare una metafora – continua Basso – è come quando durante il naufragio del Titanic c’era chi veniva fatto salire sulle scialuppe lasciando annegare i più deboli. Se da una parte quei vaccini non erano essenziali per persone giovani e in buona salute, lo erano al contrario per molti anziani del territorio, che sono morti e continuano a morire di Covid pur avendo avuto potenzialmente diritto a un vaccino che li avrebbe potuti salvare”.

Per ora nel registro degli indagati ci sono solo medici e infermieri che avrebbero compilato le liste, ma in queste settimane si approfondiranno le dinamiche per capire se e quanto i “furbetti” abbiano fatto pressione per saltare la fila e se, nel farlo, abbiano usato il proprio eventuale ruolo istituzionale o professionale. All’analisi delle liste dei vaccinati al poliambulatorio di Oristano si aggiungerà la verifica di tutti gli altri punti vaccinali per comprendere se il fenomeno si è verificato solo in quella struttura da cui sono partite le indagini o se si tratta di una prassi più diffusa.

“È avvilente pensare che gli amici degli amici siano passati e abbiano presi i nostri vaccini – commenta Francesca Manca dell’associazione autismo Sardegna – E i nostri figli gravemente disabili non sono mai stati contattati da nessuno”.