“Siamo un partito o un movimento? Non importano le classificazioni. Dobbiamo darci una struttura light“. Dopo aver incontrato i senatori, questa mattina Giuseppe Conte si è presentato all’assemblea dei deputati M5s per continuare il confronto sulla rifondazione di quello che lui ha chiamato il Neo Movimento. Al centro della discussione c’è il progetto che ha presentato appena prima di Pasqua in diretta streaming, ma anche un questionario sulle cinque linee guida che i parlamentari vogliono seguire nei prossimi mesi. “Il Movimento deve assolutamente aprirsi e strutturarsi sui territori: è fondamentale”, ha detto nel corso della videoconferenza. L’ex presidente del Consiglio, lo ha detto ieri ai senatori, non vuole che la sua investitura sia “una operazione verticistica” e per questo sarà fondamentale che la sua leadership passi per un voto sulla piattaforma. Ma non solo: una delle sue preoccupazioni in questo momento è quella di riuscire a coinvolgere il più possibile portavoce, attivisti ed eletti nella fase di ricostruzione del progetto politico. Anche per questo ha creato un indirizzo email (lineeguidamovimento è l’intestazione dell’indirizzo elettronico) e ha chiesto di inviare anche per iscritto le proposte legate al questionario inviato ieri mattina a tutti i parlamentari. “Diamoci tutti del tu”, è stato l’invito rivolto dall’ex premier ai deputati.

Uno dei punti affrontati dal questionario e al centro della discussione di questi giorni riguarda appunto “le cinque stelle” originarie del Movimento: “Non dobbiamo abbandonarle”, ha detto Conte, “ma abbiamo il dovere di guardare avanti“. Quindi l’ex presidente del Consiglio ha spinto molto sull’importanza della formazione: “Bisogna aggiornarsi sia a livello nazionale che internazionale”, avrebbe detto. Per poi spiegare che il centro di formazione che ha in mente servirà anche per “mettere in rete le esperienze amministrative”.

Intanto Casaleggio su Rai3: “Penso che non sia la direzione giusta che il M5s diventi un partito” – Poco o niente, proprio come ieri, ha detto invece Conte su una delle questioni più delicate degli ultimi giorni: il rapporto con Davide Casaleggio e l’associazione Rousseau. Solo giovedì scorso il figlio del cofondatore del Movimento ha lanciato un ultimatum perché i parlamentari M5s versino gli arretrati, ma sul punto sembra impossibile arrivare a un punto d’incontro. Mentre Conte parlava all’assemblea, Davide Casaleggio era in diretta su Rai3 intervistato da Lucia Annunziata a In Mezz’ora in più. E, proprio durante l’intervista, l’imprenditore ha dato la sua visione dello scontro in atto: “Nel M5s c’è un grande dibattito su tante tematiche politiche ed è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziaria Rousseau per mettere sul tavolo il terzo mandato o la democrazia dal basso o altre regole fondamentali del M5s. Spero che non sia così ma a pensar male si fa peccato ma…, come diceva Andreotti”, ha detto. “Mio padre era molto meno paziente di me quindi sicuramente alcuni nodi al pettine sarebbero arrivati prima. Oggi c’è un dibattito legato al Movimento e all’associazione Rousseau”.

Per quanto riguarda la formazione del Neo Movimento, Casaleggio ha osservato: “Penso che non sia la direzione giusta che il M5s diventi un partito, con un’organizzazione dell’altro secolo. Mio padre ha sempre pensato al M5s come Movimento ben diverso dall’organizzazione di partito del Novecento. Non si può pensare a un’organizzazione funzionale e a un’organizzazione dell’altro secolo è cosa non più di attualità. Forse non sono più di attualità neanche i movimenti. Oggi si pensa a una platform society”. E alla domanda se si aspetta “una rottura” nel Movimento, Casaleggio ha replicato: “Io cerco di evitare di leggere i retroscena, perché ce ne sono tonnellate ogni giorno. E non mi sento un politico. Come in una nave in tempesta, penso sia necessario virare in tempo utile” anche nella questione che riguarda il M5s e Rousseau “penso sia utile virare nella direzione giusta per evitare di imbattersi nella tempesta ed evitare di ricorrere alle scialuppe. Bisogna prendere una decisione giusta per l’Italia, con il Recovery fund, così come bisogna prendere una decisione giusta con il M5S, verso una struttura di movimento olocratica, dove il potere è diffuso su tutta l’organizzazione. Spero si prenda la direzione giusta”. E ha concluso: “Sono sereno perché qualunque decisione si prenderà sarà quella giusta“.

Il dibattito e gli interventi dei deputati – La riunione si è svolta in videoconferenza ed è stata aperta dal capo politico reggente Vito Crimi. Che, aprendo il dibattito, ha spiegato che il questionario inviato da Conte rappresenta una base di lavoro non vincolante, ma che serve per iniziare un dibattito proficuo su questioni chiave come la formazione e il coinvolgimento della società civile, nonché sulla scrittura della carta dei principi e dei valori del Movimento. Subito dopo ha preso la parola Conte che, al termine del suo discorso, ha aperto al dibattito raccogliendo i pensieri e le riflessioni dei parlamentari.

Tra i primi a intervenire c’è stato il deputato ed ex sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo: “Bene l’intervento di Grillo sul no all’abolizione del vincolo dei due mandati”, ha detto toccando uno dei temi più delicati e sui quali l’ex premier aveva deciso di glissare. “Il Centro di formazione potrà essere anche il luogo dove, chi ha concluso i due mandati, avrà modo di trasferire le proprie esperienze ai nuovi”. Tofalo ha anche proposto di inserire “il tema della sicurezza” tra “le nuove stelle del Movimento”. “La sicurezza è un bene comune e senza sicurezza non c’è democrazia”, ha sottolineato, spiegando di parlare di “sicurezza nella sua accezione più ampia, sicurezza ambientale, sanitaria, infrastrutturale. Sicurezza nei luoghi del lavoro, sicurezza digitale, forze armate e dell’ordine, sicurezza nazionale”.

Poi ha preso la parola l’ex ministro Alfonso Bonafede che invece, ha spinto molto sulla necessità che il Neo Movimento possa riuscire a radicarsi sul territorio: “Il nuovo Movimento dovrà avere capacità inclusiva e non dovrà vedere prevalere logiche di potere o correnti”. Bonafede ha auspicato “una organizzazione capillare e diffusa con referenti senza logiche di potere ma con la funzione ci aumentare capacità di includere e di consolidare sui territori i valori”.

Secondo l’ex viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni i punti cardini da cui ripartire sono “onestà, competenza e merito”. “Il nostro”, ha detto Buffagni, “deve essere un posizionamento preciso”. Buffagni ha anche parlato del rapporto con il Partito democratico: “Sì a un percorso col Pd, ma senza snaturarci. Lasciamo al Pd temi come il voto ai 16enni e lo Ius soli. Noi dobbiamo lavorare su due nuove stelle: lavoro e sviluppo sostenibile, e ambiente e salute. È questo che oggi gli italiani ci chiedono come priorità ed è su questo che dobbiamo impegnarci al massimo”.

L’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha chiesto “fiducia”: “Ci fidiamo di te. Fidati anche tu di noi”. E ha poi invocato unità e un lavoro per delineare la strategia politica e il “posizionamento” del M5s in vista delle prossime elezioni.