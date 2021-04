Non è passato inosservato un giudizio tagliente di Carolyn Smith condiviso ieri sera durante il serale di Amici di Maria De Filippi. La ballerina, coreografa e personaggio televisivo britannica, ha commentato un post su Instagram della trasmissione, quello sulla comparata di latino americano tra la ballerina Martina e la collega Serena, dando, di fatto, ragione alla maestra Alessandra Celentano che da mesi sostiene che il livello della latinista Martina sia inadeguato rispetto agli anni di studio della disciplina.

“Sto ancora riflettendo dei vari giudizi che ho sentito stasera…Non voglio offendere nessuno ma…una che ha studiato per tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!! – ha scritto la presidente della giuria di Ballando con le Stelle – E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto i latin, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile”. Poi Smith prosegue: “Sempre sottovalutato i latini veri qui in trasmissione, peccato perché avete delle eccellenze in studio ora, come Umberto Gaudino e Francesca Tocca, e nel passato, con Natalia Titova, Arduino Bertoncello e Nancy Berti”.

Il commento è stato poi cancellato ma è stata la stessa Smith a ritirarlo in ballo in alcune sue stories, rispondendo a varie testate che avevano parlato del suo commento come di un “attacco” o “un’offesa” alla ballerina Martina. “Scusate ma dove mi sono scagliata contro Martina? La mia è stata una riflessione tecnica sulla mia disciplina, qualcosa di ballo ho capito in 54 anni”, ha scritto in una storia. Poi ha continuato, condividendo il commento cancellato: “Qualcuno può dirmi dove ho offeso qualcuno o mancato di rispetto? Detto una bugia? – ha spiegato la coreografa sulle stories – Ma non posso esprimere una mia opinione sulla mia disciplina? Posso difendere la qualità di ballo? Ho massimo rispetto per tutti. Sono una fan di Amici – continua – E chapeau a Maria che dà opportunità a tanti talenti. Ma non girare le mie parole per dare notizie false”.

La comparata, in ogni caso, è stata vinta da Martina che dai giudici, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash, è stata dichiarata più idonea allo stile. Complimenti però anche a Serena, che ha saputo affrontare uno stile mai provato prima.