45 anni, nato a Trieste, Angelo Pintus è uno dei comici più amati in Italia. Dopo aver cominciato la propria carriera al Maurizio Costanzo Show nel 2001, ha raccolto una serie di successi: da Colorado a Made in Sud fino al recentissimo Lol – Chi ride è fuori, il comedy show targato Prime Video che sta facendo parlare tutta l’Italia. Intervistato da Rolling Stone poco prima del lancio di Lol, Angelo Pintus ha fatto una rivelazione inaspettata: “Ho preso il Covid. Sono stato di mer*a: è come se un pugile ti picchiasse per due giorni. E poi, per dispetto, non senti neanche i sapori”.

Inoltre ha detto: “Riuscire a fare questi due progetti è stato incredibile: io sono stato contagiato tra LOL e Before Pintus (sitcom che lo vede protagonista, in partenza sempre su Prime Video, ndr)”. Adesso però il comico è carico e non vede l’ora di tornare sul palco: “Avrei dovuto fare uno show live dal Teatro di Taormina. Evidentemente salterà ma non mollo: Taormina è il mio obiettivo, anche se lo facciamo nel 2022″.