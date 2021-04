Pioggia di critiche nei confronti Chet, figlio della star americana Tom Hanks, per aver utilizzato un carattere considerato “razzista” nella sua nuova collezione di merchandising dal nome “White Boy Summer“. Come riportato dal Guardian, la sua collezione di felpe, magliette, pantaloncini, etc. utilizza un carattere in stile gotico che non è stato affatto gradito da molti utenti sui social, in quanto “simile a quello di Fraktur, utilizzato nella Germania nazista e in modo più evidente sulla copertina del libro Mein Kampf di Hitler“.

A rendere tutto ancora più discutibile, il fatto che la scorsa settimana Chet Hanks abbia pubblicato un video su Instagram in cui affermava: “Ho appena avuto questa sensazione, amico, che questa estate sarà un’estate da ragazzo bianco“. “Mi dispiace ma qualcuno deve dire a Chet Hanks che ‘estate da ragazzo bianco’ suona come il titolo di un documentario Netflix sulle sparatorie di massa“, ha commentato una ragazza su Twitter. “Suona come l’annuncio di una convention del Klan”, ha aggiunto un altro. In seguito il figlio del divo hollywoodiano ha annunciato che rilascerà anche una gamma di prodotti “Black Queen Summer“, insieme a prodotti che utilizzano uno slogan simile per gli uomini di colore e quelli di origine asiatica e latina.