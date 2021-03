Trova per caso un vecchio album di nozze nella spazzatura e non resiste alla tentazione di portarlo a casa e lanciarsi alla ricerca della coppia di sposi che vi è immortalata. Protagonista della vicenda è la signora Marina che ha raccontato la vicenda a Tgcom24, spiegando con entusiasmo come nel giro di neanche 24 ore sia riuscita a mettersi in contatto, grazie a Facebook, con la moglie del testimone dello sposo, anche lui ritratto nelle foto degli album.”Questa vicenda mi ha regalato una parentesi di felicità in un periodo non facile: ho appena subito un’operazione, dopo una lunga attesa a causa del Covid che ha aggravato le mie condizioni, e, dopo 41 anni da agente di viaggi, sono senza lavoro. Passeggiavo per Milano, quando a terra, appoggiato ai bidoni della carta, vedo questo album – racconta a Tgcom24 Marina, ripercorrendo la vicenda dal primo momento. – È più forte di me, li raccolgo e li porto a casa”.

“Tra queste foto c’è una storia di antica felicità, una bella sposa con un delizioso abito bianco con velo di pizzo, una matrimonio benestante, perché ben due studi fotografici lo hanno immortalato – ha spiegato ancora -. Doveva essere il mese di maggio. La chiesa è la Basilica di Sant’Eufemia, in centro. Ho guardato bene le foto… il matrimonio si è sicuramente celebrato più di 60 anni fa e i protagonisti potrebbero avere lasciato la loro esistenza terrena. Gli studi fotografici non esistono più e forse nessun erede esiste o è interessato alla vita e storia dei nonni. Perché questi momenti di felicità erano tra la carta da macero? I protagonisti sono tutti morti? La felicità non si butta via. Non getterei mai questi ricordi, anche se fossero brutti”. Per questo si dice desiderosa e “pronta a restituire queste foto a chi le reclamerà”.

Nell’attesa di rintracciare gli sposi, ha aggiunto, “ho trovato la moglie del testimone dello sposo. Ci incontreremo a Milano per parlare dei tempi andati. Lei ha perso il marito 16 anni fa. Era commossa ed emozionatissima. Il nome degli sposi? Silvano e Fiorella, una coppia dolcissima: le nozze nel maggio del 1965 o del 1966. Che storia d’amore in bianco e nero”.

Foto: Tgcom24