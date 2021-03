Gli ascolti sono importanti anche per le reti non generaliste. Tv8 è costretta a intervenire nella fascia mattutina dove l’esperimento Ogni mattina, iniziato a giugno 2020, non ha mai funzionato: sempre sotto l’1% di share, risultati inferiori ai film in replica, nonostante un cast fisso e ospiti talvolta di peso. Dati auditel che avevano già convinto la rete in chiaro di Sky a una rivoluzione lo scorso gennaio con l’uscita di Alessio Viola, la riconferma di Adriana Volpe, new entry nel cast fisso e nella squadra autoriale.

Nulla è cambiato e, prima di una scontata chiusura definitiva il prossimo giugno, si procede con il dimezzamento della durata: dopo Pasqua il contenitore andrà in onda per solo due ore, a fronte delle quattro attuali, con partenza fissata sempre alle 9.45. La notizia è stata annunciata con tono inspiegabilmente entusiasta dalla padrona di casa: “Ciao a tutti, news in arrivo! Sono felice di darvi la notizia che, dopo l’impresa epica di questi nove mesi di quattro ore di diretta quotidiana, Ogni Mattina da grande contenitore si trasforma in format! Saremo in diretta per due ore e saranno dense di contenuti, con la stessa leggerezza e qualità di sempre. Ringrazio la rete per aver confermato il programma e per continuare a credere in questo progetto! Vi aspetto domani in diretta e da dopo Pasqua, sempre con tutta la mia squadra al completo, Ogni Mattina sarà in onda dalle 9:45 per due ore da trascorrere insieme“, ha scritto la Volpe sul suo profilo Instagram.

Non solo la bocciatura di Ogni mattina, secondo Tvblog dal 2 aprile chiuderà anche il Tg8, il telegiornale di Tv8 che si era presentato al pubblico il 29 giugno scorso. ll notiziario dopo nove mesi sarà cancellato per bassi ascolti, anche in questo caso sempre sotto l’1% di share. “Per quel che riguarda il Tg8 Sport, in onda nel weekend, le edizioni dovrebbero invece proseguire nelle sole giornate in cui saranno previsti avvenimenti sportivi”, si legge sul sito in questione. Monica Peruzzi, Francesca Baraghini e Andrea Bonini sono i volti attualmente in conduzione, i giornalisti quasi certamente torneranno nel gruppo di SkyTg24.