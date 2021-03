“Ti querelo. Non parlare di scienza e parla di pallone. Ignorante. Buzzurro“. Alessandro Cecchi Paone non ha usato mezzi termini nel rivolgersi a Walter Zenga durante la puntata di Live – Non è la D’Urso andata in onda ieri, domenica 21 marzo. Su richiesta di Barbara D’Urso, l’ex portiere della Nazionale ha spiegato come funziona il sistema di vaccinazione anti Covid negli Emirati Arabi (dove vive lui, ndr): “Qui puoi scegliere il vaccino che vuoi fare, io ho scelto di fare quello cinese che è quello più disponibile in questa area del mondo ed è quello che più persone hanno fatto”.

Al che, il giornalista è intervenuto sollevando dubbi sulla Cina e sostenendo che a Dubai vi siano forti discriminazioni nei confronti dei filippini. A quel punto Walter Zenga ha replicato: “Ma non dire stupidaggini, non sei uscito manco da Milano”. Parole che hanno scatenato la dura reazione di Cecchi Paone: “Ma sei scemo o vuoi che ti querelo? Lui non è titolato a parlare i vaccini, i vaccini devono passare delle importanti certificazioni”, ha detto. Barbara D’Urso, visibilmente imbarazzata, ha immediatamente invitato gli ospiti a moderare i termini: “Abbassiamo i toni sennò spengo i microfoni“.