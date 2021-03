Continuano senza sosta le indiscrezioni sul divorzio dei Brangelina. L’ultima è stata rivelata dal sito americano Us Weekly che cita una fonte vicina alla coppia di Hollywood: “Maddox (il figlio adottivo maggiore di Brad Pitt e Angelina Jolie ndr.) ha già testimoniato nella disputa per l’affidamento e non è stato molto lusinghiero verso Brad. Non usa più Pitt sui documenti non legali, e vuole cambiare legalmente anche il cognome, scelta che però Angelina ha detto di non supportare”.

Il giovane, oggi 19enne, ha già scelto da tempo di interrompere i rapporti con il padre. E la stessa Angelina, secondo quanto ha rivelato pochi giorni fa lo stesso giornale, si era detta pronta a portare i figli in tribunale per testimoniare sulle violenze domestiche del padre. La coppia ha infatti sei figli, tra naturali e adottati: Maddox, di 19 anni, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne di 12. La Jolie ha depositato in tribunale i documenti della causa di divorzio il 12 marzo scorso in vista del processo contro Pitt.

La storia d’amore tra i due è una delle più amate di Hollywood, ma l’idillio si è incrinato quando l’attrice ha mosso diverse accuse pesanti contro l’ormai ex marito, raccontando di presunte violenze. I due, innamorati nel 2004 sul set di “Mr. e Mrs. Smith”, si sono spostati nel 2014, dopo 10 anni di convivenza, ma il matrimonio è finito appena due anni dopo.