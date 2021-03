“Essere figlio di Vasco Rossi non credo sia così divertente per loro. In realtà hanno un sacco di pressione addosso. Come padre non so… forse sono un po’ una frana… “. Vasco Rossi stravolge le regole anche per la Festa del Papà. Il cantante di Zocca ha voluto infatti dedicare lui un pensiero ai suoi figli in questa occasione speciale, lasciandosi andare ad una riflessione personale in un toccante post su Instagram.

“Vorrei che i miei figli dalla mia storia imparassero prima di tutto che nella vita si può fare quello che si vuole, si possono seguire i sogni, cercare di realizzarli. Se ci credi veramente devi metterci tutto l’impegno, non puoi farlo per gioco o per divertimento, devi dedicare tutta la vita al tuo sogno… La gente va sulla luna. Tu puoi essere quello che davvero vuoi“, ha scritto il Komandante pubblicando qualche scatto assieme ai suoi tre figli, Davide, Lorenzo e Luca.