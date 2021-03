Dal passato di Giulia De Lellis riaffiora un video che fa discutere. Era il 5 aprile 2017 quando Giulia era stata invitata a “Pomeriggio Cinque” per dire la sua sulle curvy: “Loro sono bellissime, hanno dei volti particolari con dei lineamenti bellissimi, ma il grasso non è bello. Per me non è un bel vedere sinceramente un colosso con un pancione così, con una coscia che è grande quanto quattro delle mie. Non è un insulto eh, è il mio pensiero”, le sue parole. Nonostante siano passati quattro anni, il video “incriminato” è tornato virale su TikTok scatenando una grande bagarre attorno all’influencer.

Ex protagonista di “Uomini e Donne” e del “Grande Fratello Vip”, Giulia sta vivendo un periodo professionale d’oro. Prossima al debutto al cinema con il film “Genitori vs Influencer” e in televisione come conduttrice di “Love Island”. Per chiarire la situazione, allora, ha deciso di pubblicare un video su Youtube: “Nella vita si cresce, si cambia idea, si impara, si va avanti! Mi spiace che alcune persone non accettano questo e pur di ferirmi tirano fuori cose del mio passato o accuse basate sul nulla”.

Dopo la shitstorm, questa è la sua versione dei fatti (con tanto di scuse ribadite più volte): “Purtroppo alla mia giovane età sono stata avventata indelicata, ci sta, lo comprendo perfettamente e chiedo scusa per questo. Avevo già chiesto scusa ai tempi, ci sono anche dei video, però quelli non sono usciti. Rivedendomi in quel video mi rendo conto che è cambiato tutto: è cambiato il mondo, il modo di pensare, è cambiato il modo di parlare di alcuni determinati argomenti, ma soprattutto sono cambiata anch’io. Al tempo avevo vent’anni (…) Ricordo tutti i giorni che nessuno deve sentirsi inappropriato, mai. Se involontariamente ho ferito qualcuno, vi chiedo di accettare le mie scuse”.