Botta e risposta a distanza tra Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Tutto è iniziato sul palco del Festival di Sanremo, quando l’attaccante del Milan ha pungolato Amadeus in una gag, tirando in ballo anche il cantante. “Ma dov’eri ieri sera?” (mercoledì non era presente per via di Milan – Udinese, ndr), gli ha chiesto il condutore. “A Milano”, ha risposto Ibra. Per poi continuare: “Ma perché non siete venuti a casa mia? Potevate farlo da me. A casa di Zlatan c’è posto. Orchestra all’ingresso. Cantanti in salotto. Ragazze con Zlatan. Tu in cucina che mi prepari un caffè”.

“E Achille Lauro dove lo mettiamo?”, ha chiesto allora Amadeus: “Lo mettiamo in garage che controlla le macchine così i ladri non entrano e non rubano che hanno paura di lui”. Perentoria la replica di Achille Lauro che, nel corso della conferenza stampa di sabato, ha ironizzato: “Concludo dicendo che Ibrahimovic mi avrebbe invitato a casa sua, le ragazze con lui e io in garage. Non so se gli conviene, perché poi le ragazze...”.