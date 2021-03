Sanremo 2021 serata della cover, ma anche di ingombranti problemi tecnici. Ancora non si è capito bene cosa sia successo, ma l’esibizione di Noemi e Neffa in Prima di andare via è stata piuttosto imbarazzante. Neffa che tiene una tonalità bassa, quasi afona, completamente fuori tempo e Noemi che gli fa da controcanto come sussurrato, a sua volta sempre a rincorrere in ritardo il ritmo del pezzo. Va bene che come si stona a questo Sanremo, e al Festival della canzone italiana in generale, non c’è limite, ma l’esecuzione dei due è stata un piccolo pastrocchio nemmeno spiegato da Amadeus – probabilmente ai cantanti arrivava in cuffia un suono ritardato – che ha lasciato che tutto proseguisse come niente fosse.

Poco dopo altro inconveniente tecnico che ha perfino obbligato la diretta a fermarsi per far partire la pubblicità. Capita durante l’esibizione di Fasma con Nesli per La fine. Un microfono non funziona, Amadeus interrompe l’esibizione questa volta dopo diverse decine di secondi e addirittura interrompe la diretta mandando un blocco di spot non previsto. Infine un paio di misunderstanding tra il conduttore e la regia. Il primo durante l’esibizione dei Negramaro con siparietto tra Amadeus e Sangiorgi, con il secondo che riceve in cuffia l’ok per proseguire, ok che invece non era arrivato ad Amadeus; il secondo ancora a metà serata con un tira e molla addirittura tra due assistenti di studio: quello di sinistra che spinge perché si mandi la pubblicità, e quello di destra che si continui la diretta. Per la cronaca aveva ragione quello di sinistra.