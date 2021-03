Tra i 26 cantanti big in gara a Sanremo 2021 c’è anche Random, nome d’arte di Emanuele Caso. Il rapper ha scelto questo pseudonimo come semplice traduzione dall’inglese del proprio cognome “Caso”. Al momento è uno dei talenti emergenti della scena rap italiana. Uno dei tanti, potrebbe dire qualcuno.Quest’anno promette sorprese con un brano fuori dal suo tracciato, come ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Sanremo è un sogno che ho da tanti anni. Il brano che porto si chiama ‘Torno a te’, ci sono molto legato e poi è un esperimento, non ho mai fatto un pezzo di questo tipo, narra un amore finito e invoglia le persone a tornare al primo amore”.

Classe 2001, nato in provincia di Napoli ma cresciuto a Riccione, prima di cantare faceva il muratore: “Non ero così bravo a scuola, in realtà avevo la musica in testa, quindi ho iniziato a lavorare”, ha raccontato durante la prima puntata di Amici Speciali, spin-off del celebre talent show a cui ha partecipato, condotto da Maria De Filippi tra maggio e giugno 2020. Poi ha aggiunto: “Quando i miei genitori mi mettevano in punizione per i brutti voti a scuola, io scappavo dalla finestra. Una volta mi hanno anche beccato”. La sua partecipazione al programma di Canale 5 vede in Stash dei The Kolors un ruolo centrale, a legarli infatti è un rapporto di stima ed amicizia nato nel backstage di un concerto, come sottolineato dallo stesso Random in un’intervista per Billboard Italia: “Stash l’ho conosciuto una sera che suonava, a me lui piaceva molto, ho avuto l’occasione di parlargli grazie al mio manager che lavorava lì e quindi potevo stare nel backstage. Siamo entrati subito in sintonia, ci siamo divertiti come se ci conoscessimo da una vita.”

Con la sua sbadataggine ed ironia è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5 trovando quindi nella televisione il mezzo giusto per acquisire notorietà. Random coltivava la passione della musica già da ragazzino, quando il rap aveva cominciato ad essere la sua forma di espressione artistica, scrivendo e cimentandosi nel freestyle e incidendo anche qualche canzone, senza però riuscire ad emergere. Poi, grazie alla collaborazione con il produttore Zenit, le cose sono cominciate ad andare per il verso giusto. Insieme hanno realizzato l’album Giovane Oro, che gli ha regalato diverse soddisfazioni e così poco dopo è nato il brano Chiasso, certificato triplo platino ed attualmente con più di 84 milioni di streams su Spotify. Nell’ottobre del 2019 ha pubblicato un nuovo singolo di successo: Rossetto grazie al quale ha guadagnato il titolo di Artista del mese per Mtv. Il 5 giugno 2020 invece ha pubblicato il suo primo EP chiamato Montagne russe (+25.000 copie); al suo interno anche 3 collaborazioni con Ernia, Emis Killa e Carl Brave e la hit Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa, certificata doppio disco di platino. Da quel momento il rapper non si è mai fermato, anzi sta continuando a portare avanti il proprio percorso in maniera strutturata, tutt’altro che random, riscuotendo successo anche sui social dove è seguito soprattutto su Tik Tok con circa 320 mila follower e più di 1,6 milioni di like.