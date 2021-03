La positività al tampone di un membro del corpo di ballo di Elodie sta rivoluzionando la scaletta della seconda serata del 71° Festival di Sanremo. Oltre al caso di uno dei componenti dello staff di Irama (prontamente sostituito da Noemi) adesso bisognerà gestire anche questa nuova emergenza. Una delle ballerine che dovrebbe affiancare Elodie, co-conduttrice della serata di oggi al fianco di Amadeus e Fiorello, è risultata positiva al tampone antigenico che viene effettuato prima di entrare in teatro. Nelle ultime ore si è sottoposta anche ad un tampone molecolare per confermare o meno la sua positività al Covid-19 e purtroppo l’esito di positività è stato confermato.

Cosa potrebbe accadere ora? Per la giovane ballerina salta la partecipazione sul palco dell’Ariston e la stessa storte toccherà anche a tutte le altre ballerine del corpo di ballo con cui la ragazza è stata in contatto e che ora dovranno mettersi in quarantena. Alla cantante romana non rimane dunque che esibirsi in solitaria, a meno che non si trovi velocemente un nuovo corpo di ballo.

Come sappiamo il Festival prevede un protocollo di sicurezza, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico, molto rigoroso, che tuttavia sta consentendo allo show di andare in scena in piena sicurezza. “La prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine” , aveva affermato ironico Fiorello qualche giorno fa. Poi aveva aggiunto: “Sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film” .