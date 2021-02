È andato in onda ieri, nella puntata del Le Iene di martedì 23 febbraio, uno scherzo a Elisabetta Gregoraci che la showgirl non dimenticherà tanto facilmente. Elisabetta è stata finta vittima di un hackeraggio del proprio profilo Instagram. Con la complicità della sorella Marzia e del social media manager, Le Iene hanno fatto in modo che qualcuno pubblicasse dall’account di Elisabetta Gregoraci alcune stories contro gli ex compagni del Grande Fratello Vip: Francesco Oppini, Enock Barwuah, Matilde Brandi, Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini. L’ex moglie di Flavio Briatore, che si trovava in quel momento con la sorella e il proprio staff a Montecarlo, è rimasta sconvolta tanto che, mentre si stava dirigendo verso l’abitazione del (finto) hacker per capire cosa stesse accadendo, è apparsa piuttosto demoralizzata ed avvilita: “Voglio sparire, non ce la faccio più. Mi sta venendo un esaurimento nervoso, che figura di mer*a”.

In accordo con la redazione del programma, gli ex gieffini hanno ovviamente contribuito a rendere credibile lo scherzo, alimentando la rabbia di Elisabetta Gregoraci. “Voglio sapere chi è questa testa di ca**o. Io sono buona e cara ma non mi toccare che divento una iena“. “Lo credo bene” ha aggiunto uno dei complici, sapendo che dietro a tutto questo c’era proprio una Iena, ovvero Nicolò De Devitiis. Infatti, una volta arrivata all’abitazione del presunto hacker, il programma di Italia 1 ha scoperchiato il vaso di Pandora ed Elisabetta Gregoraci ha scoperto di essere vittima dello scherzo. “Siete dei monellissimi”, ha detto. Poi rivolgendosi alla sorella Marzia: “Mi è venuto un infarto. Sei una stro**a!”.