Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile portano in tribunale la Panicucci, colpa di una frase pronunciata dalla conduttrice tempo fa in diretta a Mattino 5: “Guai legali in corso, che arrivano dal passato (questa la lentezza della giustizia italiana, ndr) per la conduttrice Federica Panicucci. Durante una diretta la conduttrice ha dichiarato ‘La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza’. Questa frase non è stata digerita dalle ‘Marchi’ che sono passate ad azioni legali che oggi, secondo le nostre fonti di Giornalettismo, hanno avuto un seguito legale con rinvio a giudizio. Come finirà ? La questione è in evoluzione”, si legge sul sito in questione in un articolo che porta la firma del giornalista Gabriele Parpiglia.

La denuncia avrebbe dunque portato a un rinvio a giudizio, notizia non ancora confermata e commentata dalla protagonista del contenitore mattutino di Canale 5. “Non chiederemo mai scusa – aveva dichiarato la Marchi a Maurizio Costanzo – abbiamo pagato la nostra pena. Ci sono persone che ne hanno fatte di tutti i colori e si lavano la coscienza con una parolina: scusa. Le vittime dei raggiri? Sono dei furbi! Hanno speso 100mila lire dell’epoca e si son visti risarcire dei patrimoni. Che conseguenze hanno subito? Malati? Ma nessun malato chiama i maghi, erano tutti cornuti o volevano sapere altre cose”.

Nei giorni scorsi la Panicucci è finita al centro della scena perché protagonista di un incidente domestico ai fornelli, motivo per cui si è presentata in onda con le dita fasciate: “Ho afferrato la griglia dei fuochi per spostarla e pulire sotto, dimenticandomi che avevo appena cucinato. Devo tenere i bendaggi almeno per una settimana. In molti mi hanno scritto per sapere cosa è successo alle mie mani. Approfitto di questo momento in cui sono in macchina con Bacini per raccontarvi cosa mi è capitato. Un incidente domestico. Ho sollevato la griglia incandescente con tutte e due le mani, perché è molto pesante. L’ho lasciata e fortunatamente la pelle non è rimasta attaccata. L’ustione era bella tosta, ho provato un male disumano. Non ve lo posso spiegare il dolore. Sono riuscita ad andare in farmacia e sono stati bravissimi. Mi hanno subito medicato con pomate, bende e garze sterili. Grazie per i messaggi, ora sono così ma il peggio è passato. Mi raccomando state sempre molto attenti in casa, perché ci sono un sacco di insidie.