La puntata di Uomini e Donne andata in onda lunedì 15 febbraio inizia subito con una discussione, ovvero quella tra Gemma Galgani, Maurizio G. e Maria Tona. Gemma infatti crede di esser stata raggirata dal cavaliere e non vuol più far parte di un triangolo a suo avviso falso. Anche Maria De Filippi sembra essere dello stesso avviso e la mette in guardia sulle vere intenzioni di Maurizio G.

Tutto nasce dal fatto che Maurizio G. aveva portato un regalo per Gemma e voleva che fosse aperto in puntata. Questa sua insistenza affinché il regalo fosse a favore di telecamera ha fatto insospettire tutto lo studio, dagli opinionisti alla padrona di casa, Maria De Filippi, la quale ha detto: “Il regalo, che poi la redazione ha scoperto essere stato realizzato da un tuo amico, (di Maurizio G., ndr) è curioso che dovesse entrare in trasmissione“, ha detto la conduttrice infastidita. “Io poi ho chiesto scusa..”, si è giustificato Maurizio. E a quel punto è intervenuta Gemma Galgani: “Lasciami tranquilla perché oggi sono furiosa. Ieri sera siamo stati insieme ed è stata una sofferenza. Sei un falso. Ti ho toccato un braccio e ti sei allontanato, neanche avessi avuto le pulci addosso. Cosa cacchio vai raccontando? Ti devi vergognare“.

E Maria De Filippi ha perso le staffe: “Maurizio ma se questo regalo è così importante da dover essere per forza in puntata perché quando siete soli tu e Gemma, nemmeno la sfiori? Non le dici delle parole d’amore? Come mai? Se non ti piace Gemma è legittimo, ma fingere un sentimento.. o sai recitare o non ce la puoi fare, te lo dico”. “Sa recitare bene!”, ha replicato quindi Gemma. “No Gemma, sa recitare bene perché tu sei un pollo e ci caschi tutte le volte, scusami se te lo dico”, ha rilanciato la conduttrice.

A pesare su questa situazione c’è anche il fatto che Maurizio G. e Maria Tona si siano scattati una foto che voleva essere una caricatura del tanto discusso selfie-hot che Maurizio P. aveva inviato a Gemma. “L’hanno mandata alla Redazione, anche questo è curioso. Che voi due facciate una foto per alimentare una conversazione in un programma che invece dovrebbe vivere di conversazioni spontanee”, afferma la De Filippi. Poi aggiunge: “Questo giochetto di ieri sera, sapendo che oggi ci sarebbe stata la puntata, è molto curioso e sinceramente depone a favore di quello che dice Gemma”. “Ma pensate che siamo tutti scemi qua dentro?“, tuona Gianni Sperti contro Maria Tona e Maurizio G. Quest’ultimo si salva in calcio d’angolo, sostenendo di provare veri sentimenti per Gemma e di voler continuare a corteggiarla per dimostrarglielo. Come andrà a finire?