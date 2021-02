Carramba che sorpresa. Durante la puntata di giovedì 11 febbraio de “L’Aria Che Tira” ha fatto la sua comparsa una persona molto cara alla conduttrice Myrta Merlino: suo figlio. Complice l’inviata Ludovica Ciriello, che era collegata dalle strade di Roma, si sono intravisti dei cani accompagnati da un ragazzo. La Merlino non ha potuto non nascondere la sorpresa nel vedere suo figlio, non certo avvezzo al mondo televisivo, nella sua trasmissione: “Ma quelli sono i miei cani? No, non ci credo. Ludovica ha trovato per caso mio figlio con i miei cani. Lui non voleva apparire però, lo conosco…”.

Un fuoriprogramma molto simpatico. Superato l’imbarazzo, il ragazzo, Pietro, si è limitato a salutare la mamma e mandarle un ‘in bocca al lupo’ in diretta: “Un in bocca al lupo alla mamma e ciao a tutti gli ospiti”, ha detto, prima di continuare la sua passeggiata. Pietro Tucci, 23 anni, è uno dei tre figli della conduttrice televisiva e ha un gemello, Giulio: i due fratelli sono stati concepiti in gioventù. A loro si aggiunge una terza sorella, Caterina, avuta da Domenico Arcuri (attuale commissario per l’emergenza Coronavirus). Attualmente la giornalista è la compagna dell’ex calciatore della Nazionale Marco Tardelli.