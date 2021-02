Stando a quanto riportato da Chi Magazine, il calciatore brasiliano Neymar ha perso la testa per Chiara Nasti, influencer napoletana da 1,7 milioni di follower su Instagram. Il campione del Paris Saint Germain, che il pubblico di Canale 5 ritroverà sul piccolo schermo nell’incontro di Champions League contro il Barcellona martedì 16 febbraio, avrebbe preso una cotta per lei ma sembra che la Nasti stia molto sulle sue e non ceda alle sue avances. Ma non è tutto. C’è un “piccolo” dettaglio che non può essere trascurato: Neymar al momento è già fidanzato con Natalia Barulích, modella ed ex compagna di Maluma, il noto cantante sudamericano.

Ad ogni modo non sarebbe la prima volta che la Nasti avesse a che fare con il mondo del calcio . In passato, infatti, ha avuto una relazione con Niklas Dorsch, calciatore del KAA Gent. Anche la sorella, Angela Nasti (ex tronista di Uomini e Donne), è felicemente fidanzata con Kevin Bonifazi, difensore dell’Udinese in prestito dalla SPAL. Eccole insieme il giorno della vigilia di Natale, parole d’ordine: spontaneità.