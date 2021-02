Giallo per la morte della modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, fratello del giocatore del Monza Kevin Prince Boateng. La 25enne tedesca è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino. Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi.

A trovare il corpo senza vita della giovane è stata la polizia tedesca: ancora non sono state rese note le cause della morte e ci sono molti punti oscuri al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono ancora in corso e la polizia non si è ancora sbilanciata: si saprà qualcosa in più soltanto quando verranno resi noti i risultati dell’autopsia, prevista nelle prossime ore.

Kasia Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi. Era stato il calciatore a dare l’annuncio della rottura sui social: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica via giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng”, aveva scritto su Instagaram lo scorso 2 febbraio.

Kasia Lenhardt aveva iniziato a posare come modella dall’età di sette anni, ma è diventata famosa nel 2012, quando partecipò allo show televisivo Germany’s Next Top Model. La moda non era il suo unico interesse: dal 2018 Kasia studiava economia aziendale.