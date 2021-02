“Coppia pericolosa“, questa la didascalia che accompagna il primo scatto ufficiale della nuova coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Lui 31 anni alle prese con il successo delle serie turche “Bitter Sweet” e “Day Dreamer” con nuovi impegni in Italia nei prossimi mesi, lei 29 anni influencer e conduttrice televisiva da sempre al centro del gossip. Una foto pubblicata su Instagram con solo due parole dopo settimane di chiacchiericci, posano al poligono insieme abbracciati. Una domanda però accompagna questo flirt: vero amore o tutto finto?

La seconda opzione stupirebbe pochi, in molti sui social avevano espresso dubbi sulla veridicità della relazione. Basti pensare al finto matrimonio di Pamela Prati o alle famose lucherinate che erano però di tutt’altro livello. E i tempi sono cambiati, la puzza di bruciato si sente molto prima, abboccano in pochi, i social contribuiscono allo smascheramento. Cinque giorni insieme in albergo, foto posate, stories dedicate su Instagram, indiscrezioni parallele, un finto triangolo, rumors sanremesi. Tutto sembra ricordare una fiction trash con Garko (non a caso) e Arcuri, quelle Ares. Lanciate mediaticamente proprio da Enrico Lucherini. Non a caso.

Vero amore o finto flirt? I fatti, conditi da retroscena da Dagospia, per mettere ordine: la notizia era stata resa nota da Anna Pettinelli su Rds, prof di Amici come Arisa, compagna del manager Andrea Di Carlo, “agente intermediario” italiano dell’attore di DayDreamer. Coppia apparsa negli scatti a cena pubblicati da Chi con il racconto del giornalista Gabriele Parpiglia. “Sempre il settimanale Chi ad agosto scorso aveva parlato del flirt in corso tra Zlatan Ibrahimovic e la Leotta (che aveva poi smentito tutto). I due si erano incontrati per la prima volta durante la campagna per lo sponsor Buddyfit. Lo stesso Di Carlo collabora anche con il calciatore svedese, nota di colore. E questo flirt viene rilanciato dopo mesi da Oggi che si affida a una fonte che ritiene importante e pubblica la storia in copertina, dove la Leotta mostra lo sponsor Buddyfit”, aveva scritto Dagospia dopo le cover di Chi e Oggi.

Il Messaggero e il settimanale Chi avevano parlato della presenza di Diletta Leotta a Sanremo, l’Adnkronos aveva annunciato quella di Can Yaman. Zlatan Ibrahimovic già annunciato nel cast fisso: triangolo mediatico sanremese? La Leotta ha già dato e Amadeus non le permetterà un bis, Can Yaman salvo colpi di scena non salirà sul palco dell’Ariston. Ma intanto, vero amore o meno, tutti ne parlano. C’è chi assicura anche una copertura mediatica in Turchia e chi fa sapere che la Leotta è ancora innamorata del pugile Daniele Scardina. In pochi credono a questo amore, sarà vero o sarà falso? Chiedetelo a Lucherini in ogni caso, lui certe cose le sapeva fare.