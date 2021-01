Scommetteremo i nostri due cents che Armie Hammer ha chiuso la sua (nemmeno del tutto esplosa) carriera ad Hollywood. Prima le chat anonime (vere? false? intanto mostrate al mondo intero) dove vorrebbe “mangiarsi” presumibilmente una sua amante e “bere il suo sangue”, poi ecco arrivare le dichiarazioni di Paige Lorenze, ultima fiamma di Hammer. La Lorenze ha postato un lungo video dove ad un certo punto allude, senza farne il nome, a quello che sembra l’ex fidanzato cannibale. “Ho iniziato una relazione con un tipo molto fragile, anche lui reduce da una dolorosa rottura. Io volevo solo qualcuno che potesse distrarmi un po’, invece mi sono ritrovata nella mani di una persona stranissima”, ha spiegato la bionda modella newyorchese. “Questo è tutto quello che voglio dire in questo momento, parlarne è molto complicato”, ha chiosato.

La Lorenze, infatti, conclude qui il suo cenno, probabile, ad Hammer. Poi The Sun e altri siti statunitensi hanno richiamato una fantomatica intervista della 22enne a Star Magazine (letteralmente introvabile online) dove dichiarerebbe un gesto mostruoso compiuto da Hammer (sullo Star lo cita, nel video non ci pensa nemmeno, ndr): ovvero di averle inciso una A (di Arnie?) poco sopra il pube con un coltello. L’Hammer Hannibal Lecter risbuca invece, nella testimonianza di un’altra sua ex, la modella Courtney Vucekovich, che ha dichiarato a Page Six una proposta di Armie alla D’Annunzio: fatti asportare una costola che poi ce la mangiamo al barbecue (se la mangia Hammer non il Vate). Vucekovich ha poi ricordato che Hammer “entra nella tua vita in modo fantastico, con una presenza magnetica, che farebbe esclamare a molte donne ‘che meraviglia’, però attenzione, e questa la cosa spaventosa, è un grande manipolatore”.

Archiviata anche questa corre l’obbligo di registrare una difesa inattesa, un po’ come nel processo Johnny Depp vs. The Sun (e Amber Heard) quando sbucò Winona Ryder. Bella Thorne, ancora un’altra ex di Hammer ha dichiarato spontaneamente sul suo profilo Instagram, senza che nessun tabloid l’andasse a cercare: “Non ci posso credere! Lui non è un fottuto cannibale. Le persone sono pazze a inventarsi queste stronzate. E soprattutto in giro ci sono migliaia di screenshot fasulli”. Infine c’è da registrare un’altra voce di corridoio. Su US Weekly amici della ex moglie di Hammer, Elizabeth Chambers, sostengono che la donna si sia sfogata con loro: “Non riconosco più la persona che ho sposato”. La coppia è stata sposata dieci anni e si è separata due anni fa. Hammer e la Chambers hanno due figli di sei e tre anni.