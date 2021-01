Amedeo Goria è rimasto coinvolto in un incidente d’auto mentre si trovava assieme alla figlia Guenda. È successo a Roma, nel quartiere Prati, come fa sapere il settimanale Oggi che pubblica le immagini dell’accaduto. Padre e figlia hanno pranzato insieme in una trattoria della zona e poi sono saliti in macchina ma, mentre uscivano dal parcheggio in retromarcia, Amedeo Goria ha centrato in pieno un motorino. Fortunatamente, nessuno si è fatto male e non ci sono state conseguenze se non danni materiali.

Sembra però, come riferisce Oggi, che l’incidente abbia portato al culmine le tensioni tra i due che già durante il pranzo avrebbero discusso animatamente. Secondo il settimanale infatti, subito dopo lo scontro con il motorino, Guenda e il padre sarebbero scesi dall’auto e lei avrebbe fatto una sfuriata contro il padre per quanto successo, in mezzo alla strada. E, neanche a dirlo, sotto gli occhi dei fotografi che li hanno immortalati (senza mascherina, forse dimenticata nella concitazione del momento).